Tryater blikt terug op succesvol 59ste jaar

Artistiek leider Tatiana Pratley: 'It jier waard al posityf ynset troch it sukses fan diel 1 fan it Fanfare-trijelûk, dat dit jier twa ferfolgen krije soe. Alle foarstellings krigen prachtresinsjes, rûnen goed en smieten moaie publyskreaksjes op. Sa wie it ek mei Sâlt, de foarstelling dy't we earder op Oerol brochten en no op de fêste wâl, omdat der safolle fraach nei wie.

Bingo! krektlyk; earder stie dat yn wykhuzen yn Fryslân, no in werhelling yn de trije noardlike provinsjes, omdat it blykber oan in grut ferlet foldocht. Dat oare uteringen fan ús de provinsjegrinzen ek sa bot oer giene, wie likegoed geweldich. It moaiste is de waarmte fan ús publyk: dat jout ús alle moed dat we der yn 2025 in prachtich feestjier fan meitsje.'

Vooruitblik 2025

Het jubileumjaar zal op uiteenlopende manieren gevierd worden. Onder meer met een bijzondere voorstelling en een jubileumboek in september. In de eerste helft van het jaar zet Tryater in op jeugdvoorstelling Anwar en de wolf en het stuk Foekje, dat verschillende perspectieven biedt op het verhaal van hardlooplegende Foekje Dillema en speelt in Friese gymzalen, ook tijdens Oerol 2025.

