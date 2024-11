Auto belandt in de sloot langs Centrale As

regionaal vr 22 november 2024, 9.08

SUMAR - Een automobilist eindigde vrijdagochtend in de sloot langs de Centrale As ter hoogte van Sumar. Het is onbekend of er ook mensen gewond zijn geraakt bij het ongeval.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De inzittende is opgevangen in de ambulance. De politie bleef daarna aanwezig in afwachting van een berger.

FOTONIEUWS