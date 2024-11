Dokkumer steelt ‘lokkluis’ van safaripark Feanwâlden: vijf maanden cel

regionaal do 21 november 2024, 13.05

LEEUWARDEN - Op de avond van 24 augustus vatte de politie twee inbrekers in de kraag, een 25-jarige Dokkumer en een toen 14-jarige inwoner van de gemeente Noardeast- Fryslân. De twee hadden ingebroken bij Sanjes Safari in Feanwâlden en waren er vandoor gegaan op een scooter.

Politie had 'lokkluis' geplaatst

De politie was er snel bij, er was informatie binnengekomen dat er bij het bedrijf ingebroken zou gaan worden. Uit voorzorg was er een kluis met volgappartuur geplaatst, een zogeheten 'lokkluis'. De Dokkumer zat donderdag tegenover de politierechter.

Geldkistje bij groente- en fruitkraam

Behalve bij de inbraak in Feanwâlden zou hij ook betrokken zijn geweest bij de diefstal van een beveiligingscamera, eind september vorig jaar bij een bedrijf aan de Rondweg West in Dokkum. En hij zou een paar weken eerder geprobeerd hebben een geldkistje te forceren van een groente- en fruitkraampje dat in Pieterburen aan de weg stond.

Inbraak was 'random'

De diefstal van de beveiligingscamera gaf de Dokkumer toe, maar over de diefstal van de kluis bij Sanjes Safari zei de Dokkumer dat hij niet speciaal dat bedrijf had uitgekozen om te gaan inbreken. "Het was gewoon random", aldus de verdachte. De eigenaar van het speelpark had de indruk dat de inbrekers wel degelijk gericht hadden gezocht naar de kluis.

Inzittenden auto wijzen verdachte aan

De Dokkumer ontkende dat hij geprobeerd zou hebben het geldkistje in Pieterburen te forceren. Hij was daar wel geweest, in een auto, samen met een paar vrienden. Maar hij zou niet degene zijn geweest die gepoogd had het kistje te forceren. Wie dat dan wel had gedaan, wilde hij niet zeggen. Hij was door de andere inzittenden van de auto aangewezen als degene die het kistje wilde openbreken.

Omvangrijk strafblad

De Dokkumer heeft een omvangrijk strafblad, hij stond ooit te boek als veelpleger. Hij was naar eigen zeggen uit financiële overwegingen uit stelen gegaan. Sinds hij in augustus werd opgepakt zit hij vast. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van vijf maanden. De politierechter nam de eis over. Net als de officier oordeelde de rechter dat de Dokkumer bij alle drie feiten, dus ook de poging diefstal van de inhoud van het geldkistje, betrokken is geweest. De Dokkumer moet in alle drie zaken de schade vergoeden.