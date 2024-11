Penaltyreeks reddingsboei voor Broekster Boys

sportnieuws do 21 november 2024, 10.27

DAMWALD - ONT bewees dinsdag maar weer eens hoe de regels in het bekeravontuur kunnen zijn. De 4e klasser wist te stunten bij 1e klasser Broekster Boys maar kwam net te kort om beloond te worden. De strafschoppenreeks bleek net een brug te ver.

ONT startte voortvarend en stond na 3 minuten al op voorsprong. Janco vd Veen zag vanaf een meter of 40 de keeper van Broekster Boys ver voor zijn goal staan. Met een mooie hoge boogbal liet hij alles en iedereen kansloos en plofte de bal in het lege doel. Broekster Boys had nog 87 minuten te gaan en menig toeschouwer was van mening dat de thuisploeg het wel om zou draaien. Dat bleek nog een lastige klus.

Broekster Boys speelde in te laag tempo om de tegenstander de wil op de leggen. Bovendien was ONT gedreven om zich na het vieren van de 1e periode afgelopen zaterdag te willen meten met een ploeg uit een hogere klasse. De ploegen deden in de eerste helft niet veel voor elkaar onder. Kansen waren er aan beide kanten maar de doelpunten lieten nog op zich wachten. Niet alleen de winterse buien maar ook ONT deed Broekster Boys bibberen en de ploeg uit Opeinde-Nijega-Tike wist met de 0-1 de rust te halen.

Na rust voerde Broekster Boys het tempo op. Met verse krachten werd ONT de wil opgelegd en werd het eenrichtingsverkeer richting het doel van prima keepende Ament. ONT streed voor elke meter en kwam maar moeizaam aan aanvallen toe. Piet Wessel Dijkstra en Hedgar Hoekstra scoorden beide binnen 5 minuten en daarna leek Broekster Boys toch nog makkelijk naar een ruime overwinning te gaan. Maar met slechts een doelpuntje verschil blijft het oppassen.

Jan Tijtsma maakte prachtig de 3-1 maar de goal werd al dan niet terecht afgekeurd op door de vlaggenist. Het bleef daarom spannend tot het einde. Met nog een paar minuten te gaan wist ONT zijn laatste krachten aan te spreken en trok het zowaar met man en macht ten aanval. Het bracht daarmee Broekster Boys nog in verlegenheid en tot ontzetting van het thuispubliek wist invaller Noël Mulder met een fantastische poging de ploegen weer in evenwicht te brengen.

De prima leidende Bas Nigro wist zijn kaarten op zak te houden en besloot zoals het reglement voorschrijft de winnaar vanaf 11 meter te laten bepalen. Alle 10 strafschoppen werd tussen de palen gericht maar Methode Bizimana wist de eerste strafschop tegen te houden.

De overige 9 pogingen verdwenen in het doel en daarmee sloot Broekster Boys met 5-4 de wedstrijd winnend af. ONT verdiend de complimenten voor het vertoonde spel en wilskracht maar Broekster Boys verdween in de koker voor de 3e knock out ronde. Wie de tegenstander gaat worden zal later worden bepaald.

Komende zaterdag speelt Broekster Boys opnieuw thuis. Nu weer voor de competitie tegen promovendus SC Stiens. Deze ploeg doet het boven verwachting goed en wist van zowel Be quick 1887 en Buitenpost prachtige punten te pakken. Vanwege de vroeg invallende duisternis kan het zijn dat de wedstrijd wat vroeger gaat beginnen. Hou voor de juiste aanvangstijd de site van Broekster Boys in de gaten.