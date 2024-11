Verkeerschaos bij Kootstertille: brug staat op rood

regionaal do 21 november 2024, 8.48

KOOTSTERTILLE - Een verkeerschaos ontstond donderdagochtend bij de brug van Kootstertille. De brug was niet toegankelijk voor het autoverkeer. De slagbomen zijn gesloten en er knipperen rode lichten.

Vooral vrachtwagenchauffeurs ondervonden grote moeite om weer achteruit vanaf het talud naar de brug te rijden. Bij de rotonde van Drogeham konden ze hun combinatie keren.

Omrijden

Het verkeer moet nu omrijden via Burgum (of Buitenpost) omdat de brug van Skûlenboarch ook nog niet in bedrijf is.

Het is onbekend wanneer de storing is ontstaan en wanneer deze is opgelost. In elk geval stond de brug sinds 8.00 uur in storing. De storing was om 9.00 uur nog gaande en op dat moment was er nog geen monteur aanwezig. Deze zou onderweg zijn om het probleem te gaan verhelpen.

FOTONIEUWS