Friesland deels bedekt met laagje sneeuw

regionaal do 21 november 2024, 6.21

DRACHTEN - In de nacht van woensdag op donderdag kleurde een deel van Friesland wit door sneeuwval. Ook in Drachten was het raak.

Rond 01:00 uur bereikte een sneeuwbui vanuit het noordwesten Drachten. Binnen enkele minuten waren de straten bedekt met een laagje sneeuw. Op sommige plekken viel tot wel drie centimeter.

Code geel

Voor Friesland geldt code geel tot donderdag 21.00 uur. "Door buien met sneeuw en hagel is het in de noordelijke helft van het land plaatselijk glad. Deze buien houden in het noorden en vooral het noordoosten de hele dag aan", aldus het KNMI.

Heb je zelf ook leuke sneeuwfoto's gemaakt? Laat ze zien via de Wâldkykjes.

