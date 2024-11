Haastige spoed is zelden goed: rijbewijs kwijt

regionaal wo 20 november 2024, 19.23

DRACHTEN - Woensdagavond is een automobilist bijna te water geraakt bij de passantenhaven aan het Molenend ZZ in het centrum van Drachten. De bestuurder nam mogelijk de sluiproute langs de passantenhaven omdat de Tjalling Wagenaarstraat is afgesloten voor verkeer in verband met weg werkzaamheden.

De bestuurder nam ter hoogte van de passantenhaven te vroeg de bocht en belandde bijna met zijn voertuig in de haven. De ter plaatse gekomen politie twijfelde over de rijvaardigheid van de bestuurder en vorderde ter plaatse zijn rijbewijs in.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen.