Vergeten pannetje met boerenkool laat brandweer uitrukken

regionaal wo 20 november 2024, 18.16

DRACHTEN - De brandweer werd woensdag om 17.47 uur opgeroepen voor een brand in een portiekwoning aan de Hooizolder in Drachten. Ook de hoogwerker werd meegestuurd voor de bestrijding van de brand.

Bij aankomst bleek al snel dat er een vergeten pannetje met boerenkool op het vuur stond in de woning. De bewoner was niet thuis op dat moment. Een voorbijganger zag rook uit de woning komen en greep direct in. Door via de achterdeur toegang te verschaffen tot de woning kon hij het gas uitzetten en alle deuren openzetten.

In de woning stond nog lichte rook en de brandweer heeft direct actie ondernomen om de situatie onder controle te krijgen. Na het ventileren van de woning was de situatie weer veilig.