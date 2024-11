Achtkarspelen uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente

BUITENPOST - Wethouder Tjibbe Brinkman ontving het dementie-vriendelijk certificaat tijdens het Alzheimercafé in Surhuisterveen. Dit werd uitgereikt door Sieta Miedema van Alzheimer Nederland, afdeling Fryslân.

De gemeente Achtkarspelen is de eerste gemeente in Fryslân die het certificaat behaalt. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Wethouder Brinkman heeft persoonlijk zijn schouders eronder gezet om dit te bereiken en licht toe: 'Wy binne grutsk dat de gemeente harren demintensfreonlik neame mei. It Alzheimer kafee en ús gearwurkingspartners, lykas de Kwadrantgroep, KEaRN en alle frijwilligers spylje deryn in wichtige rol. Tegearre mei harren wolle wy ús ek yn de takomst bliuwend ynsette foar ynwenners mei demintens en harren neisten'.

Aantal mensen met dementie groeit

De verwachting is dat onder andere door de vergrijzing het aantal mensen met dementie de komende jaren verder toeneemt, aldus Sieta Miedema. Mensen met dementie krijgen steeds meer moeite met alledaagse handelingen zoals zich aankleden, koken of het innemen van medicatie. Ze verliezen steeds meer functies die te maken hebben met het verwerken van informatie en hun gedrag kan veranderen. Dementie heeft grote invloed op zowel de mensen zelf als ook op hun naasten.

'De taname fan dizze sykte is foar ús reden om ús yn te setten in gemeente te wêzen wêryn't minsken mei demintens salang mooglik selsstannich dielnimme kinne. Mei de soarch en stipe dy't sy nedich hawwe', zegt Brinkman.

Certificaat dementievriendelijk

Om de status 'dementievriendelijke gemeente' te krijgen heeft Alzheimer Nederland een dementiescan uitgevoerd. Voorbeelden die laten zien dat Achtkarspelen dementievriendelijk is zijn onder andere; het mogelijk maken van een Alzheimercafé, het vastleggen van gezamenlijke doelen met samenwerkingspartners en het actief betrokken zijn in het lokale en regionale netwerk rond dementie.

Ook is de aanvraag dagbesteding verkort door de samenwerking met de casemanager dementie te versterken. Hierdoor kan dagbesteding sneller worden ingezet voor mensen met dementie.

De komende jaren geeft de gemeente verdere invulling aan acties en afspraken die horen bij het zijn van een dementievriendelijke gemeente.