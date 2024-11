Fruitbomen geplant in Ingwierrum: start van meer groen

INGWIERRUM - Woensdagochtend ging in Ingwierrum de 'schop in de grond' voor meer groen in het dorp. Het feestelijke moment is de start van de uitvoering van het groenplan dat inwoners, de gemeente Noardeast-Fryslân en Thús Wonen samen hebben opgesteld.

Alle kinderen in het dorp zijn gevraagd om mee te helpen. De kinderen planten de eerste fruitbomen en versieren een insectenhotel. Het feestelijke moment vindt plaats op het terrein tussen de straten 't Roster en De Dobbe.

Groenplan Ingwierrum

Inwoners van de gemeente, medewerkers van de gemeente en Thús Wonen hebben samen plannen gemaakt om ook in de toekomst goed te kunnen blijven wonen in Ingwierrum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Het afgelopen jaar hebben werkgroepen bestaande uit inwoners verschillende ideeën uitgewerkt.

Het groenplan voor De Buorren, Lytse Wei, 't Roster en De Dobbe gaat dit najaar in uitvoering. Het gaat om groen op grond van de gemeente en op grond van Thús Wonen. Ook woningeigenaren doen mee door hun tuinen groener te maken met hagen en bomen. De plannen worden uitgevoerd met een bijdrage vanuit het Transitiefonds Fysieke Leefomgeving van de provincie Fryslân.

Wethouder Hanneke Jouta gaf samen met kinderburgemeester Esmee Goet om 10.00 uur het startschot voor het planten van de bomen. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag.

