Buitenpost bekert verder ten koste van FC Burgum

Pier Schotanus wo 20 november 2024, 10.36 sportnieuws wo 20 november 2024, 10.36

BUITENPOST - VV Buitenpost boekte dinsdagavond de zesde overwinning op rij en is een ronde verder in het bekertoernooi. Op het kunstgrasveld op Sportpark De Swadde werd het 2-1 voor de Blauwkes. Burgum en Buitenpost speelden op 7 september ook al een bekerwedstrijd tegen elkaar. Het werd toen 1-0 voor Buitenpost.

Bij Burgum begon Buitenposter Halbe Elsenga weer in de basis op het middenveld. Binnen tien minuten zag hij hoe zijn oud-teamgenoot Edwin Schaafsma de 1-0 voor Buitenpost binnenschoot. Schaafsma speelde Roan van der Weij aan, die met twee tegenstanders in zijn rug balbezit hield en teruglegde op Schaafsma, die op zijn beurt dwars door de as van Burgum dribbelde en in het dak van het doel schoot.

Vijf minuten later kwam Burgum op gelijke hoogte via Remco Bouius, die de Buitenposter defensie te snel af was en oog in oog met doelman Kevin van der Meulen keurig afrondde. In de eerste helft waren er verder weinig grote kansen. Met een 1-1 stand verruilden de spelers het koude veld voor de kleedkamer met warme thee.

Doelpunt en gemiste penalty

Net als voor rust kwam Buitenpost in de tweede helft na zo'n tien minuten op voorsprong. Een voorzet van Wim de Vries belandde via de keeper van Burgum voor de voeten van Gerbrand Waaksma, die de 2-1 op zijn naam zette. Vlak voor het einde kon Waaksma zijn doelpuntenproductie verdubbelen vanaf elf meter na een overtreding op de sterk invallende Dennis Zuidema, maar Waaksma schoot op de lat en hield Burgum in leven.

Een paar minuten voor tijd was er nog een cruciale redding van Kevin van der Meulen, die er met twee handen voor zorgde dat er geen strafschoppen nodig waren om het bekerduel te beslissen.

Toppers in de competitie

Na zes overwinningen op rij kan Buitenpost met vertrouwen toeleven naar de toppers tegen de nummers 1 en 2 van de ranglijst. Zaterdag gaat de ploeg van Kevin Waalderbos op bezoek bij koploper PKC'83. Op 30 november komt Be Quick 1887 naar Buitenpost.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Ron Janzen, Noureddine Boutzamar (90. Wolter Klaas Laanstra), Youri Sletering, David Albert Villalta, Edwin Schaafsma, David Kazimier, Rik Weening (79. Joran Olijve), Roan van der Weij (79. Dennis Zuidema), Gerbrand Waaksma

Scoreverloop: 1-0 (9. Edwin Schaafsma), 1-1 (14. Remco Bouius), 2-1 (56. Gerbrand Waaksma)