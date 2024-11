Kinderen planten bomen op Boomfeestdag

regionaal di 19 november 2024, 17.24

FEANWALDEN - Bijna 50 kinderen van CBS Op de Hoogte en OBS Dr. Theun de Vriesskoalle plantten maandag bomen in het kader van Nationale Boomfeestdag. De kinderen deden dat samen met wethouder Hanneke Jouta van Noardeast-Fryslân en wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel in Burum en Feanwâlden.

De kinderen ontdekten eveneens rond het thema 'Van boom tot bos' dat bomen veel verschillende functies vervullen en dat een bos een verzameling bomen is, maar een verzameling bomen nog geen bos maakt.

NME De Klyster organiseerde tijdens deze Boomfeestdag de aanplant van bomen, zodat kinderen uit zowel de gemeente Dantumadiel als de gemeente Noardeast-Fryslân jaarlijks de biodiversiteit kunnen verhogen.

Elk jaar vergroenen de kinderen hun dorpen en zo hun eigen leefomgeving. Voorafgaand aan het daadwerkelijk planten van de bomen, kregen de kinderen eerst nog een gastles in de klas over het nut van bomen. Bomen houden water vast, zuiveren de lucht, maken zuurstof, geven schaduw en voedsel en bieden een schuilplaats en nestgelegenheid. Zo leren de kinderen dat elke extra boom een aanwinst is voor mens en dier.

Over de Boomfeestdag

Het Boomfeestdag-plantseizoen loopt van 18 november 2024 tot en met 20 maart 2025. Medewerkers van de gemeenten, NME-Centrum De Klyster, natuurorganisaties, en scholen zetten zich in om kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Dat gebeurt door o.a. door het organiseren van excursies en door het organiseren van projecten zoals de Boomfeestdag.

De Klyster, het intergemeentelijk centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, organiseerde dit jaar alweer voor de 19e keer een boomfeestdag in de regio.

