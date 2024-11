Jan Rijpstra keert terug als burgemeester in kerstmusical

lokaal nieuws di 19 november 2024, 9.35

DRACHTEN - Op vrijdag 15 november nam Jan Rijpstra afscheid van zijn functie als burgemeester van Smallingerland tijdens een bijzondere middag in Schouwburg De Lawei. Maar deze stap terug betekent niet dat hij zijn rol volledig achter zich laat: Rijpstra is namelijk als burgemeester te zien in de hartverwarmende kerstmusical De herdertjes lagen bij Drachten.

De familievoorstelling is speciaal voor, door en over Drachten gemaakt. De herdertjes lagen bij Drachten gaat op vrijdag 20 december in première in Schouwburg De Lawei in Drachten en is tot en met 29 december te zien.

De jaarlijkse kerstmusical van De Lawei biedt een podium aan lokaal talent uit Smallingerland en omgeving. Tijdens de audities in juni, waar ook Jan Rijpstra aan deelnam, liet hij zien dat hij meer kan dan besturen alleen.

"Hoewel ik gewend ben aan het burgemeesterschap, was het spannend om auditie doen voor deze rol", vertelt Rijpstra. "Gelukkig werd ik geselecteerd en kan ik in de kerstvakantie opnieuw deze bijzondere rol vervullen. Deze keer met een twist: zingen, dansen en acteren. Het is een uitdaging, maar ik begin er steeds meer vertrouwen in te krijgen. Ik kijk er ontzettend naar uit om op deze manier een nieuwe kant van mezelf te laten zien aan de inwoners van Smallingerland."

Vind de liefde (voor kerst) terug

In De herdertjes lagen bij Drachten werken de kinderen van de Sint Jozef School op school aan de jaarlijkse kerstmusical. Dit keer wordt het stuk geregisseerd door meester Thijs. Het probleem is alleen dat meester Thijs een enorme hekel aan kerst heeft. Sinds zijn grote liefde hem vijf jaar geleden op kerstavond verliet, kan Kerstmis en alles wat daarmee te maken heeft hem gestolen worden. Oei! Komt dit allemaal nog goed? Kan de kerstmusical wel doorgaan? En… vindt Thijs zijn grote liefde weer terug deze kerst?

Succesformule met duo Paul Passchier en Wilma Hoornstra

Voor de achtste keer maakt De Lawei een familievoorstelling geschreven door en onder leiding van Wilma Hoornstra en Paul Passchier.

Hoornstra is de regisseur en choreograaf van de kerstmusical en Passchier is de tekstschrijver en muzikaal leider. "Als makers van De herdertjes lagen bij Drachten vinden we het een genot om Jan erbij te hebben. Hij was meteen één met de groep, is zeer leergierig en hij werkt keihard. Ik weet zeker dat het voor iedereen een feest wordt om hem straks in onze kerstmusical te zien stralen", aldus Wilma Hoornstra.

De herdertjes lagen bij Drachten is een grappige, maar ook ontroerende kerstmusical voor jong en oud. Deze voorstelling, die zich afspeelt in de jaren 80, brengt de nostalgische sfeer van de klassieke kerstfilms tot leven.

Kaarten zijn beschikbaar via www.lawei.nl/kerstmusical