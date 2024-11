Plaatselijk Belang: 'Gejuich voetbalveld niet te combineren met uitvaart op 100 meter'

Auke Iedema di 19 november 2024, 9.12 regionaal di 19 november 2024, 9.12

SURHUISTERVEEN - De geplande verhuizing van de voetbalvelden naar de Vierhuisterweg in Surhuisterveen stuit op fundamentele bezwaren van Plaatselijk Belang. Dorpsbelang vraagt zich in een brief aan de gemeenteraad af hoe rouwende nabestaanden op de Algemene Begraafplaats gerespecteerd kunnen worden met een voetbalcomplex op nog geen 100 meter afstand.

Plaatselijk Belang Surhuisterveen kiest bewust voor een neutrale positie tussen gemeente, omwonenden en de voetbalvereniging, maar maakt zich wel zorgen over het proces om tot een keuze voor een locatie te komen.

Schrijnende situaties

"Het is in de praktijk niet haalbaar om een respectvolle uitvaart met alle emoties te combineren met een feestelijke emotie bij het vieren van een doelpunt of live-muziek," waarschuwt Plaatselijk Belang in de brief van 17 november. De organisatie stelt dat er te makkelijk wordt gedacht over het gevoelsaspect en dat de overlast wordt gebagatelliseerd.

Maatregelen onvoldoende

Hoewel de gemeente spreekt over mogelijke oplossingen zoals een geluidswal of begroeiing, betwijfelt Plaatselijk Belang (PB) of deze maatregelen afdoende zijn. PB dringt erop aan dat er vóór de aankoop van de grond harde afspraken moeten komen over het voorkomen van overlast.

Kritische vraag aan raad

PB legt de gemeenteraad een indringende vraag voor: "Bent u er 100% van overtuigd - en kunt u daar als raad en college voor instaan - dat er bij het laten zakken van een kist met het lichaam van een dierbare op de Algemene Begraafplaats Surhuisterveen geen gejuich hoorbaar is omdat er 100 meter verderop wordt gescoord bij een voetbalwedstrijd?"

De gemeenteraad moet nog dit jaar beslissen over de verhuizing van FC Surhústerfean, die ongeveer 5,3 miljoen euro zou kosten. Het voorstel wordt op 28 november behandeld in de raad.