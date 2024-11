Klinkende overwinning voor Buitenpost op Drachtster Boys

Pier Schotanus zo 17 november 2024, 19.20

BUITENPOST - Buitenpost boekte zaterdag een klinkende overwinning op Drachtster Boys, de nummer 3 op de ranglijst. De ploeg van Kevin Waalderbos creëerde kans na kans en won met 5-2. Gerbrand Waaksma, Rik Weening (2x) en David Albert Villalta (2x) waren trefzeker. Dylan Smit en Sicco Brouwer scoorden namens de bezoekers.

"Vergeten jullie niet om te genieten?", vraagt Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos zijn spelers in de kleedkamer bij een 1-1 ruststand. Het is regenachtig en koud op Sportpark De Swadde, maar het voetbal is sprankelend. "Beide teams waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd en tilden elkaar naar een hoger niveau", aldus de oefenmeester.

Op aangeven van Roan van der Weij maakte Gerbrand Waaksma de 1-0 in de zesde minuut. Hiermee komt zijn totale aantal competitiegoals op 99. Doelman Emile Peters zat er nog aan, maar had uiteindelijk geen antwoord op de knal van Waaksma vanaf de rand van het strafschopgebied. Drie minuten later kwam Drachtster Boys op gelijke hoogte via Dylan Smit. In het laatste halfuur van de eerste helft kwam vooral Drachtster Boys aan voetballen toe, maar werd er niet meer gescoord.

Groot verschil in de tweede helft

Al na twee minuten in de tweede helft was het weer raak. Na een één-tweetje met Roan van der Weij vond Rik Weening de ruimte om de bal door de benen van een verdediger in de verre hoek te leggen. Vier minuten later klonk er weer gejuich vanaf de tribune. Een afstandsschot van Van der Weij kwam tegen de kuit van Weening en belandde daardoor voor de voeten van David Albert Villalta. Hij zorgde met zijn linkerbeen voor de 3-1.

"In deze fase trokken we de overwinning naar ons toe", zei Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos na afloop. "Omdat we heel snel op 3-1 kwamen zat Drachtster Boys er mentaal even doorheen." Drachtster Boys deed in de eerste helft niet onder voor Buitenpost, maar na rust kon de nummer 3 van de ranglijst het niet meer bolwerken. En wanneer de bezoekers toch op doel schoten, waren daar altijd de veilige handen van Kevin van der Meulen.

Na ruim een uur spelen kreeg Buitenpost een penalty na een lelijke botsing tussen Drachtster Boys-doelman Peters en Bernd Douma, die geblesseerd het veld moest verlaten en werd vervangen door Ron Janzen. Peters dook naar dezelfde hoek waar Roan van der Weij schoot en dus bleef het vooralsnog 3-1.

Op naar de zesde overwinning op rij

Even later wordt David Albert Villalta diep gestuurd, dwars door de Drachtster defensie. Hij omspeelt de uitkomende doelman en wijkt uit naar de linkerkant, vanaf waar hij de 4-1 maakt. De laatste twee doelpunten vallen vlak voor tijd. In de 87e minuut maakte Sicco Brouwer het tweede doelpunt namens de bezoekers. Direct daarna tekende Rik Weening voor de 5-2 na geschutter achterin bij Drachtster Boys.

"Dit is een heerlijk gevoel", aldus Kevin Waalderbos. "Het komt niet vaak voor dat je vijf officiële wedstrijden achter elkaar wint. Dinsdag moeten we daar zes van maken in de bekerwedstrijd tegen FC Burgum." Eerder dit seizoen troffen Buitenpost en Burgum elkaar al in de poulefase van het bekertoernooi. De Blauwkes wonnen toen met 1-0. De aftrap is dinsdag om 20:00 op Sportpark De Swadde.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries (83. Joost Jesse Visser), Bernd Douma (66. Ron Janzen), Noureddine Boutzamar, Youri Sletering, David Albert Villalta (83. Joran Olijve), Edwin Schaafsma, David Kazimier (79. Willem de Boer), Rik Weening, Roan van der Weij (79. Dennis Zuidema), Gerbrand Waaksma

Scoreverloop: 1-0 (Gerbrand Waaksma), 1-1, 2-1 (Rik Weening), 3-1 (David Albert Villalta), 4-1 (David Albert Villalta), 4-2, 5-2 (Rik Weening)