Harkema-Opeinde klopt buurman Drogeham in eigen huis

sportnieuws zo 17 november 2024, 11.26

HARKEMA - Derby's zijn zelden goed, zo luidt het cliché. De zaterdagmiddag gespeelde clash tussen buren Drogeham en Harkema Opeinde bleek daarop geen uitzondering. Hoewel de eerste 35 minuten het aanzien zeker waard waren, verzandde het duel daarna in veel inzet, maar weinig goed voetbal.

In een wedstrijd die geen winnaar verdiende groeide Geert van der Tuin voor de Harekieten uit tot het goudhaantje. Zijn doelpunt op slag van rust bleek het enige van de wedstrijd.



In de dagen voor de derby was er aan Harkemaster zijde nogal wat leed in de personele sferen. Door de namen van Dennis Postma en Watse van Houten kon een streep gezet worden, een forse aderlating gezien de scoringsdrift waar Drogeham - Nanne Storm bij uitstek - om bekend staat. Diezelfde Nanne Storm lijkt zaterdag in de vierde minuut op weg naar de openingstreffer. Aangekomen voor het doel van Martin Alma kapt en draait Storm net zo lang tot de aanval in schoonheid strandt. Een minuut later is Jan Tabak van de thuisploeg dicht bij de 1-0.

Uit een hoekschop knikt Tabak de bal rakelings over de lat. Harkema toont hierna dat het niet voor spek en bonen meedoet en laat zich gedurende een tiental minuten aardig gelden. Een vrije trap van Alex van der Tuin vliegt net naast, een combinatie tussen Andries From en Roan Alssema kent hetzelfde lot en een kopbal van Wytse Couperus wordt van de lijn gehaald. Het spel golft op en neer, in minuut 20 is het weer Drogeham dat levensgevaarlijk wordt.

Via een carambole komt de bal voor de voeten van Fedde Donker die vlak voor het doel staand het leder over de kruising wipt. Zes minuten daarna komt de pas ingevallen Geert van der Tuin net een teenlengte tekort na een goede voorzet van Roan Alssema, aan de andere kant van het veld raakt Fedde Donker in kansrijke positie de bal op aangeven van Nanne Storm helemaal verkeerd waardoor het speeltuig ver naast suist.

Na 35 onderhoudende minuten – Drogeham heeft de betere kansen, Harkema het iets betere voetbal – lijken de ploegen het welletjes te vinden. Rustig kabbelt het duel naar de pauze, tot Twan Polder in de 45ste minuut Roan Alssema met een formidabele pass wegstuurt op de flank. Alssema behoudt goed overzicht en legt de bal klaar voor de inlopende Geert van der Tuin, die de bal gedecideerd in de touwen knalt.

Een prachtige opsteker voor de groengelen, die het na de helftwisseling over een andere boeg gooien en meer spelers achter de bal houden. Dat is geen gekke gedachte, door deze speelwijze wordt de angel grotendeels uit het Drogehamster aanvalsspel - geënt op de snelle omschakeling - gehaald. Tegelijkertijd schept het voor Harkema kansen vanuit de counter. Tot die counters komt het evenwel niet.

Harkema blijkt nauwelijks in staat de bal op de vijandelijke helft beet te houden. Omdat Drogeham vooral opvalt door lange ballen die - gedragen door de wind en versneld door het natte veld - over de achterlijn stuiteren, ontspant zich een tweede helft die bij lange na niet zo interessant is als de eerste. Dit tot genoegen van de bezoekers, die met de voorsprong op zak in pole-position verkeren.

Eigenlijk komt die voorsprong slechts eenmaal in gevaar. Er staan dan al 80 minuten op de klok. Nanne Storm is het dan die na een korte flipperkastsituatie oog-in-oog met Martin Alma staat. Waarschijnlijk is er maar één iemand op sportpark It Doltsje die dan niet op de gelijkmaker rekent en dat is goalie Alma. Met een fabuleuze reflex ramt Alma het snoeiharde schot van Storm over het vangnet.

In een wedstrijd die steeds meer als slijtageslag begint te ogen, zijn het de Harkemaster verdedigers die hierna het fierst van allemaal overeind blijven. In de blessuretijd is "De Heide" zelfs nog dicht bij de 0-2. De goed invallende, officieel debuterende junior Jorrit van der Veen ziet dan zijn schot voorlangs getikt worden door Drogeham-keeper Marien van der Molen.

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Na een jaar waarin alles tegenzat valt het kwartje voor Harkema-Opeinde de laatste twee zaterdagen steeds de goede kant uit. Dat dwingt de ploeg ook zelf af. Het is niet altijd feilloos wat er wordt getoond, maar niemand kan zeggen dat er niet alles uit de kast wordt gehaald voor een positief resultaat.

De 0-1 zege in Drogeham betekent de vierde zaterdag in successie dat er wordt gewonnen. Aanstaande dinsdag gaat Harkema richting IJlst waar wordt gebekerd tegen IJVC, vier dagen later wacht alweer de volgende kraker. Dan komt Rottevalle - de angstgegner der angstgegners - op bezoek op De Bosk.