Broekster Boys pakt belangrijke winstpunten tegen Velocitas

sportnieuws zo 17 november 2024, 11.25

DAMWALD - Groningen - Nooit eerder speelde Broekster Boys tegen Velocitas 1897. Dat deze vereniging een rijke geschiedenis heeft bleek wel uit de vele bekers en prachtige oude vaantjes die rijk uitgestald stonden in de vitrinekasten van de kantine. Velocitas staat met slecht 6 punten in de onderste regionen van deze eerste klasse, maar na afloop van de wedstrijd zaterdag was wel duidelijk dat deze ploeg veel te laag staat.

Ondanks de 2-4 uitslag had Broekster Boys het deze dag vrij lastig. Velocitas is een voetballende ploeg die niet in de kont gaat hangen en heeft veel voetballende kwaliteiten. Dat Broekster Boys ook kwaliteit bezit bleek maar weer eens in het eerste gedeelte van de eerste helft. Het tandem Hoekstra- Hoekstra was zoals zo vaak een plaag voor de tegenstander. Hedgar was met zijn rush langs de zijlijn zijn directe tegenstander te snel af en Vincent prikte de voorzet er beheerst in.

Niet veel later had de koning van de dribbel Jan Tijtsma een fantastisch mogelijkheid maar kon zijn poging niet tot doelpunt promoveren. Velocitas was niet veel later dichtbij de gelijkmaker maar de schuiver ging net voorlangs de tweede paal. Hoe mooi was het dan ook dat Broekster Boys in de 21e minuut op 0-2 kwam. De (ingestudeerde) corner van Piet Wessel Dijkstra ging voorbij het doel waar Riemer Doornbos de bal opnieuw in de box gooide. Klaas vd Meulen torende boven iedereen uit en maakte met een fraaie kopbal dus de 0-2.

Maar daarna was het bij Broekster Boys wel een beetje over. Velocitas nam het initiatief over en speelde veelal via de vleugels het centrum aan waar Thomas Bats in stelling gebracht moest worden. Jacob Weidenaar die de afgelopen weken een vaste basisplaats had veroverd had het vandaag zwaar tegen Sam Wormmeester en het was dan ook erg zuur voor hem dat hij 10 minuten voor rust gewisseld werd.

Een wisselmoment in de eerste helft voelt altijd zwaar maar in het belang van de ploeg en het resultaat kwam Niels Westerlaan in het veld als zijn vervanger. Velocitas bleef ondanks de wissel het betere spel houden. Toen de eerste supporters al op weg waren naar de kantine viel de 1-2 waar velen deze al aan zagen komen. Kay Bootsma maakte de verdiende aansluittreffer.

"Velo" bleef ook na rust prima voetballen maar "de Broek" sloeg hard toe. In een kanteling van de aanval van rechts naar links werd Jan Tijtsma aangespeeld die met een beauty van een doelpunt alles en iedereen verraste. Vanaf de linker kant plaatse hij de bal van buiten het strafschopgebied met een prachtige krul naar de tweede paal waar de bal tegen de binnenkant van het zijnet plofte.

De 1-3 was een gevoelige tik voor de Groningers die even tijd nodig hadden om dit te verwerken. Maar 10 minuten later werd de wedstrijd beslist. Jan Tijtsma won zijn duel in de middencirkel en kon vrij opstomen naar het doel. Keeper Feike Spoor won het eerste instantie maar de weg gestompte bal was opnieuw voor Tijtsma die zijn teamgenoot Vincent Hoekstra al klaar zag staan. De 1-4 was enigszins tegen de verhouding in, maar de wedstrijd zat daarmee wel in de pocket voor de Friezen.

Scheidsrechter Derya Serik was vandaag duidelijk, duldde geen tegenspraak zoals in de regels afgesproken, gaf voordeel waar het kon en floot achteraf toch af wanneer het voordeel er niet bleek te zijn. Met 7 kaarten (2 voor de thuisploeg en 5 voor Broekster Boys) leek het misschien een harde wedstrijd maar dat was niet het geval. Wel mag opgemerkt worden dan de (praat) kaarten terecht waren.

Dat Thomas Bats vlak voor tijd nog de 2-4 maakte was leuk voor de statistieken want de drie punten gingen mee naar Damwoude.

Waar Broekster Boys vorige week het gevoel had dat het met een puntendeling wellichts iets te weinig had gekregen kan ik me voorstelen dat Velocitas dit gevoel afgelopen zaterdag ook heeft gehad. Broekster Boys steeg met de overwinning naar de derde plek in de tussenstand. PKC 83 pakte met de 2-3 overwinning op WVV de eerste periode met 21 punten uit 8 wedstrijden. De enige 3 verliespunten werden opgelopen tegen Broekster Boys.

Komende dinsdag speelt Broekster Boys om 20.00 uur een thuiswedstrijd in de 2e knock out fase voor de beker tegen ONT. ONT speelt in de 4e klasse. Ook al zijn ze op dit moment koploper, Broekster Boys is aan zijn stand verplicht deze wedstrijd om te zetten in winst. ONT is uit op een stunt dus zal Broekster Boys gewoon van quitte af aan de spel moeten gaan maken. Neem dinsdag warme en waterbestendige kleding mee om getuige te kunnen zijn van deze wedstrijd voor een plek in de volgende bekerronde.