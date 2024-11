Column | Jos gaat los: Kroeskop

column zo 17 november 2024, 11.00

OUDE BILDTZIJL - Een belediging is pas beledigend als de beledigde ook meldt zich beledigd te voelen. Dat weten we nu het openbaar ministerie nog maar net heeft besloten tv-orakel Johan Derksen niet te vervolgen om zijn uitspraken over onze Friese volksvertegenwoordiger Habtamu de Hoop.

Derksen riep dat Habtamu met zijn vrolijke Ethiopische kroeskop, duidelijk geen Fries is: 'Dat ziet iedereen!'

Zelfs wanneer iemand de waarheid aan het licht stelt, kan hij strafbaar zijn wegens smaad. Maar kun je iemand zwart maken die al zwart is? Heel progressief Friesland tuimelde over Derksen heen, ook het OM noemt zijn uitspraak 'beledigend', maar Habtamu zelf haalde z'n schouders op.

Hij mocht meteen meedoen aan de Slimste Mens. Of hij daar, ten bewijze van zijn Fries-zijn maar even het Friese volkslied wilde aanheffen. En daar ging-ie! Frysk bloed dat door d'aderen bonst.

Ik moet dan telkens denken aan de vele jaren dat ik in de Thaise hoofdstad Bangkok woonde als Azië-correspondent van de krant. Daar ken je op een goed moment ook het Thaise volkslied wel uit je hoofd: dat wordt daar twee keer per dag uit alle luidsprekers ten gehore gebracht! De Thai springen dan massaal in de houding, op scholen wordt de vlag gehesen, joggers in het park staan even stil en iedereen zingt opgewekt mee over de Prathet Thai, het vrije land.

'Chayo!' luidt de laatste strofe en die zong ik altijd luidkeels mee: 'Bravo!'

Werd ik daarmee een Thai?

In Friesland mag je aan iemand met een bruine neus niet vragen waar ie vandaan komt, want enkel zo'n vraag is al racistisch. Beledigend ook, volgens ons Tumba-antidiscriminatiebureau.

Aan mij werd in de miljoenenstad Bangkok per dag toch wel zeker twintig keer gevraagd waar ik vandaan kwam, want iedereen daar zag aan mijn witte neus dat ik geen Thai ben. 'Pom ma chaak prathet Nedzerlend', zei ik dan in mijn beste thai: 'Ik kom uit Nederland!'

Thaise mensen redeneren: of je nou Johan heet, Jos, of Habtamu, wees lekker jezelf!

Kan onze blauw-witte Khmer nog wat van leren.

Jos van Noord