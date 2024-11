Goedheiligman arriveert per boot in haven van De Westereen

lokaal nieuws za 16 november 2024, 16.58

DE WESTEREEN - Zaterdagmiddag zette de goedheiligman voet aan wal in De Westereen. Ondanks het gure weer stonden veel kinderen zenuwachtig te wachten in de haven van het dorp.

Het leek er even op dat het mis zou gaan, de boot met sint en pieten leek de haven voorbij te varen. Maar gelukkig kreeg de schipper het in de gaten en kon de boot veilig de haven in krijgen waar loco-burgemeester Kees Wielstra het gezelschap stond op te wachten.

Na een rondrit door het dorp werd er in het winkelcentrum nog wat kunsten door de pieten vertoond. Echter ontstond er lichte paniek want men had een echte leeuw in een kooi op een bestelwagen zitten onder een zeil. Toen de pieten dit wilde vertonen, bleek de leeuw verdwenen.

Gelukkig was (Loekie) de leeuw snel gevonden, en kon deze weer in de kooi worden gezet. Hierop zetten de sint met zn gevolg richting de Old Dutch waar het feest werd doorgezet.

