Agrarische sector in het zonnetje in Achtkarspelen

Achtkarspelen za 16 november 2024, 11.14 lokaal nieuws za 16 november 2024, 11.14

BUITENPOST - Vrijdag, 15 november, is de Dag van de Ondernemer. Ter gelegenheid van deze dag werd in Achtkarspelen dit jaar de agrarische sector in het zonnetje gezet.

Tijdens een speciale lunchbijeenkomst werden boeren en vertegenwoordigers van verschillende agrarische organisaties verwelkomd om gezamenlijk stil te staan bij hun belangrijke rol in de gemeenschap.

Wethouders Lea van der Tuin en Harjan Bruining spraken hun waardering uit voor de inzet en toewijding van de agrarische ondernemers in Achtkarspelen. "In Achtkarspelen hechten we aan een vitale landbouwsector. Onze agrarische ondernemers zijn de stoffeerders van het landschap en de ruggengraat van de lokale gemeenschap," zei wethouder Van der Tuin.

"Zij dragen niet alleen bij aan onze voedselvoorziening, maar zijn ook onmisbaar voor natuur- en landschapsbeheer." Wethouder Bruining voegde toe: "Achtkarspelen ziet haar boeren, waardeert hun inspanningen en wil hen graag ondersteunen in het werk dat zij doen."

De agrarische sector is een belangrijke pijler in de lokale economie van Achtkarspelen en draagt bij aan het behoud van een mooi en leefbaar buitengebied. De gemeente onderstreept haar steun aan deze sector, in het besef dat de ondernemers in de landbouw- en veeteeltsector met steeds grotere uitdagingen te maken krijgen. Het was dan ook een waardevol moment voor de aanwezigen om ervaringen te delen, elkaar te inspireren, en samen te kijken naar de toekomst.

De Dag van de Ondernemer is initiatief van MKB-Nederland om het ondernemerschap in te vieren en te waarderen.