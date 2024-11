Arrestant (52) overleden in politiecel

regionaal vr 15 november 2024, 14.14

LEEUWARDEN - Een 52-jarige man uit Leeuwarden is tijdens een verblijf in een politiecel in het cellencomplex aan de Holstmeerweg in Leeuwarden overleden. De politie trof de man vrijdagochtend overleden in de cel aan.

De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar de toedracht van het overlijden, zo laat de politie weten.

De 52-jarige Leeuwarder was op 13 november door de politie aangehouden voor het rijden onder invloed en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Hij zat nu vast omdat hij nog een openstaande celstraf had.

"De Rijksrecherche is - zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt - een onderzoek gestart. Zolang dat onderzoek loopt, worden er geen verdere mededelingen gedaan." zo laat de politie in een persbericht weten.