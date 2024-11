Oud-Surhuizumer schrijf roman: Verweven Paden tussen het Riet

SURHUIZUM - Met de nieuwe roman Verweven Paden tussen het Riet brengt auteur Roel Postma een krachtig verhaal over liefde, verzet en verraad tijdens de Tweede Wereldoorlog tot leven. Deze meeslepende streekroman speelt zich af in de Friese Wouden en het Groningse Westerkwartier, waar historische gebeurtenissen en fictie naadloos samenkomen.

Een verhaal geworteld in de regio

De roman volgt de levens van Anna, een moedige jonge vrouw die zich aansluit bij het verzet, en Jelle, een Friese boerenzoon die worstelt met zijn loyaliteiten. Terwijl de Lauwers als grensrivier zowel mensen als gemeenschappen scheidt, vormt het tegelijkertijd het decor van een strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid.

In het verhaal duikt ook de beruchte NSB'er Pier Nobach op, een historische figuur die tijdens de oorlog Doezum en omliggende dorpen terroriseerde. Postma verweeft Nobachs donkere nalatenschap met de fictieve gebeurtenissen in zijn roman, waardoor een authentieke vertelling ontstaat.

Verteller met een regionale band

Roel Postma, geboren en getogen in Surhuizum en Doezum, kent het landschap van de Friese Wouden als geen ander. De uitgestrekte rietvelden en de kronkelende Lauwers zijn het decor van zijn verhaal.

Na jaren in Surhuizum en Doezum te hebben gewoond, woont Postma tegenwoordig in Heerenveen. Naast zijn werk als kunstenaar, schrijver en zijn baan bij Omrin, heeft hij met Verweven Paden tussen het Riet zijn passie voor het vertellen van verhalen tot leven gebracht.

Onvergetelijke leeservaring

Met zijn heldere schrijfstijl en oog voor detail creëert Postma een roman die zowel spannend als ontroerend is. Verweven Paden tussen het Riet is een ode aan de veerkracht van gewone mensen in buitengewone omstandigheden en laat zien hoe liefde en verzet zelfs in de donkerste tijden een lichtpunt kunnen zijn.

Verweven Paden tussen het Riet is nu verkrijgbaar via Bol.com en binnenkort ook in de regionale boekwinkels.