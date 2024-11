Basisschoolleerlingen leren over gezondheid en bewegen

SURHUISTERVEEN - In de gemeente Achtkarspelen is het sport- en gezondheidsproject ‘Kies voor hart en sport’ deze week van start gegaan. Leerlingen van de deelnemende basisscholen krijgen het hele schooljaar lessen over bewegen en het belang van een gezonde leefstijl.

Buurtsportcoaches van High five sportstimulering geven de lessen op de scholen. Daarnaast maken de leerlingen kennis met (sport)verenigingen in hun buurt, waardoor ze ontdekken welke sport of activiteit ze leuk vinden.

Wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen was aanwezig bij de start van het project in De Surventohal in Surhuisterveen. Hij sprak de kinderen toe en deed mee met de verschillende sporten.

"Helaas bewegen kinderen steeds minder. Juist daarom zijn de lessen over bewegen en een gezonde leefstijl belangrijk", aldus Bruining. "We hopen daarnaast dat kinderen door dit project ervaren hoe leuk sporten en bewegen is".

Kies voor Hart en Sport is een jaarlijks terugkerend sportkennismakingsproject voor kinderen in het basisonderwijs in Achtkarspelen. Het initiatief wordt ook in buurgemeente Tytsjerksteradiel georganiseerd.