Gemeente Tytsjerksteradiel viert Dag van de Ondernemer

Tytsjerksteradiel vr 15 november 2024, 13.22 lokaal nieuws vr 15 november 2024, 13.22

BURGUM - Het is deze vrijdag, 15 november, de Dag van de Ondernemer. Vijftien bedrijven die zich op een bijzondere manier inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waren aanwezig tijdens een feestelijke bijeenkomst. Zij ontvingen de afgelopen jaren het "Mei-inoar meidwaan" vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Vier bedrijven ontvingen dit vignet, uit handen van wethouder Caroline de Pee.

De Pee sprak tijdens de bijeenkomst haar waardering uit. "Deze bedrijven laten zien dat zij de talenten van mensen zien en dit waarderen door hen een duurzame en zinvolle werkplek te geven. Daar zijn wij hen dankbaar voor. Zo werken we aan een gemeente waarin voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt."

Inspiratie

Tijdens de bijeenkomst deelden Niels Douma van Frisia, Eelke Duursma van restaurant De Pleats en Roelof Bakker van Niemand aan de Zijlijn inspirerende voorbeelden over hoe zij op innovatieve manieren bijdragen aan een inclusieve werkvloer. In het netwerkgesprek tussen ondernemers en de gemeente werden ervaringen gedeeld. Uit het gesprek kwam naar voren dat de ondernemers trots zijn om deze doelgroep een passende werkplek te kunnen bieden.

Met deze bijeenkomst wil de gemeente het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onder de aandacht brengen om zo meer bedrijven te inspireren om zich in te zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Dag van de Ondernemer

Jaarlijks is de derde vrijdag van november Dag van de Ondernemer. Een initiatief van MKB-Nederland. Op deze dag bedanken we ondernemers voor hun lef en doorzettingsvermogen en vieren we het ondernemerschap. Ondernemers zijn voor de gemeente van grote waarde en verdienen het om in het zonnetje te worden gezet.