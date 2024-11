Kostenoverschrijding (4 ton) bij aanleg Tolhuispark Dokkum

Auke Iedema vr 15 november 2024, 9.44 regionaal vr 15 november 2024, 9.44

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân kampt met een forse budgetoverschrijding bij de herontwikkeling van het Tolhuispark in Dokkum. Het project, dat zich in de eindfase bevindt, valt 400.000 euro duurder uit dan het oorspronkelijk gereserveerde krediet van 4,78 miljoen euro.

De extra kosten zijn volgens het college van B&W te wijten aan meerwerk bij drie hoofdthema's: de herinrichting van de openbare ruimte, de aanleg van sport- en speelvelden en de realisatie van tennisbanen. In de oorspronkelijke raming was bovendien geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Verhoging kapitaallasten

De overschrijding resulteert in een structurele verhoging van de kapitaallasten met 22.640 euro per jaar. Omdat de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd of contractueel vastgelegd, is bijsturing niet meer mogelijk. Het college heeft voor de laatste fase nog een stelpost van 50.000 euro gereserveerd voor eventuele nieuwe tegenvallers.

Het sportcomplex kent een lange voorgeschiedenis. De gemeenteraad stemde in januari 2021 in met de ontwikkelingsrichting, waarna de uitvoering van start ging. De financiële consequenties van de kostenoverschrijding worden meegenomen in de jaarrekening van 2024.