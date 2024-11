Nieuw: Friestalig Sinterklaasboek 'Wytske & Kees fiere Sinteklaas'

tech & media do 14 november 2024, 15.27

SNEEK - Op vrijdag 15 november verschijnt het Friestalige Sinterklaas-kartonboek 'Wytske & Kees fiere Sinteklaas', geschreven door Pieteke de Boer en geïllustreerd door Berber van den Brink. Een unieke aanvulling op het Friese kinderboekenlandschap.

Het rijmende verhaal laat kinderen de magie van Sinterklaas beleven in de Friese taal.

Over het boek

Beleef het Sinterklaasfeest met Wytske en Kees. Van de aankomst van de Sint en het pepernoten eten tot het maken van een mooie tekening voor in hun schoen. De illustraties brengen het verhaal tot leven en trekken kinderen mee in de vreugde van het Sinterklaasfeest, waarin alles draait om verwachting, verwondering en plezier.

Voorleesochtend

Op zaterdag 23 november om 10.30 uur is er een speciale voorleesochtend in de Bibliotheek Sneek. Sinterklaas krijgt het boekje 'Wytske & Kees fiere Sinteklaas' kado en leest er aansluitend uit voor. Voor kinderen is er daarna een pietencircuit met leuke spellen zoals pakjes gooien in de schoorstenen. Ouders kunnen een kopje koffie of thee drinken in het café. Het boek is na afloop ook te koop in de Bibliotheek.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je aan via: https://bmf.op-shop.nl/570/pietenpret-in-de-bieb