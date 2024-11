Volgende stap in onderzoek om Ameland bereikbaar te houden

NES (AMELAND) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat er vervolg wordt gegeven aan het onderzoek dat moet leiden tot een definitieve oplossing van de problemen met de vaargeul.

Vorige week vond er in Den Haag een gesprek plaats met minister Madlener. Burgemeester Leo Pieter Stoel heeft daar, samen met gedeputeerde de Vries en de Commissaris van de Koning de heer Brok, nogmaals bepleit waarom dit zo belangrijk is voor Ameland. Het Amelander college is dan ook heel blij met de startbeslissing van de minister.

"Al jaren zetten wij ons in voor een betrouwbare vaarverbinding", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel. "Bewoners en honderdduizenden gasten zijn volledig afhankelijk van deze verbinding, er is geen alternatief. Al 10 jaar werken we samen met het Rijk aan een structurele oplossing. Dat de minister deze keuze nu heeft gemaakt is een grote opluchting en daar zijn we hem heel erkentelijk voor. Natuurlijk zijn we er nog niet. Het duurt het nog jaren voordat we hier resultaat van zien, maar deze stap is essentieel."

De komende jaren werken het Rijk en de regionale overheden verder aan de toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland, onder regie van het ministerie van IenW. Als alles volgens planning verloopt is eind 2026 de zogenaamde voorkeursbeslissing bekend.