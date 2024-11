Papiercontainer uitgebrand in Surhuisterveen

regionaal do 14 november 2024, 12.49

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen moest donderdag om 12.29 uur uitrukken voor een brand in een steeg aan de Johan ter Schoeleweg in Surhuisterveen. Door onbekende oorzaak had een kliko met papier vlam gevat.

De brandweer heeft ter plaatse het vuur gedoofd. Ook een schutting nabij de container vloog in brand door de uitslaande vlammen.

Een buurtbewoner laat weten dat hij even vooraf aan de brand jeugd had gehoord die in de weer waren met vuurwerk. Dat is vermoedelijk ook de oorzaak geweest van deze brand.

De brandweer van Drogeham was ook gealarmeerd maar hoefde niet meer ter plaatse te komen.

