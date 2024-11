Basisschool krijgt twee lokalen erbij door verhuizing ambtenaren

Auke Iedema do 14 november 2024, 9.59 regionaal do 14 november 2024, 9.59

SURHUISTERVEEN - Basisschool It Skriuwboerd aan de Bartholomeüs Jacobus Schurerweg in Surhuisterveen krijgt er vanaf januari 2025 twee klaslokalen bij. De uitbreiding wordt mogelijk door het vertrek van gemeenteambtenaren uit multifunctioneel centrum it Vleckehûs.

De gemeente Achtkarspelen trekt bijna drie ton uit voor de interne verbouwing.

De school kampt al jaren met ruimtegebrek door een gestage groei van het leerlingenaantal. Het schoolbestuur ROOBOL diende recent een spoedaanvraag in voor uitbreiding. Na onderzoek van verschillende opties heeft het college van B. en W. besloten om het gebiedsteam 'Achtkarspelen Zuid', dat nu nog in it Vleckehûs is gehuisvest, te verhuizen naar het gemeentehuis in Buitenpost.

"Dit is onderwijskundig de sterkste oplossing", zegt de gemeente in een toelichting op het besluit. Andere onderzochte opties, zoals het gebruik van leegstaande lokalen in andere scholen of het plaatsen van noodlokalen, zouden duurder uitvallen en brachten praktische bezwaren met zich mee.

Wettelijke zorgplicht

De gemeente is wettelijk verplicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. De verbouwing van it Vleckehûs kost 204.000 euro. Daarnaast is er 80.000 euro gereserveerd voor de eerste inrichting van de twee nieuwe lokalen, een bedrag dat volgens de gemeente gebaseerd is op officiële normbedragen.

De aanpassingen moeten op korte termijn worden gerealiseerd. De gemeenteraad krijgt binnenkort een begrotingswijziging voorgelegd om de kosten te dekken.

Het gebiedsteam, dat sociale ondersteuning biedt, zal grotendeels verhuizen naar het gemeentehuis in Buitenpost. De verhuizing staat gepland voor 1 januari 2025.