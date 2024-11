Dantumadiel wil gemeentehuis grondig laten verbouwen

regionaal wo 13 november 2024, 13.57

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de huisvesting van het gemeentehuis. Nieuwbouwlocaties in de drie grote kernen zijn in beeld gebracht en de verbouw van het huidige gemeentehuis is onderzocht.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het grondig verbouwen van het gemeentehuis en onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van de vierkante meters die vrijkomen.

Het gemeentehuis in Damwâld voldoet niet meer aan de wensen en eisen

Dantumadiel is vanaf 1 januari weer een zelfstandige organisatie met eigen personeel. Het gemeentehuis sluit niet aan op de nieuwe organisatie(omvang) en voldoet niet aan de ambities uit het Klimaatakkoord voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Er zal fors geïnvesteerd moeten worden. Het gebouw uit 1999 is bouwkundig in redelijk goede staat maar installaties zijn toe aan vervanging.

Nieuwbouw of verbouw

De gemeenteraad stelde uitgangspunten en waarderingsfactoren vast waaraan locaties zijn getoetst. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid voor inwoners en personeel, rolstoeltoegankelijkheid en duurzaamheid van het gemeentehuis. Uiteindelijk zijn drie varianten verder onderzocht: Een nieuw gemeentehuis in Feanwâlden, het huidige gemeentehuis minimaal verbouwen of het huidige gemeentehuis grondig verbouwen. Het huidige gemeentehuis grondig verbouwen kreeg de hoogste waardering bij het locatieonderzoek. Deze variant scoort hoger op o.a. de inpasbaarheid in de omgeving, impact op de omgeving, kosten en bereikbaarheid voor inwoners.

Bij een grondige verbouwing wordt zowel de buiten- als binnenkant aangepakt

Het is de bedoeling dat het gebouw een uitnodigende, groene uitstraling krijgt. Van binnen wordt het gemoderniseerd vergelijkbaar met nieuwbouwniveau. Het energielabel gaat van C naar A+++ (BENG, bijna energie neutraal gebouw). De gemeente voldoet dan voor de komende 25 jaar aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Ook worden o.a. ramen vervangen en energiezuinige technische installaties toegepast. Door nu extra te investeren in duurzaamheid dalen de kosten voor energieverbruik.

De verwachte kosten voor de grondige verbouw zijn minimaal 9 miljoen euro

Hoe hoog de investering precies wordt, is nog niet duidelijk. Dit komt omdat niet alle vierkante meters van het huidige gemeentehuis nodig zijn voor de organisatie en de dienstverlening aan inwoners. Er blijft ruimte over in het gebouw waar andere mogelijkheden voor zijn. Bijvoorbeeld verhuren, verkopen of slopen en herontwikkelen. Er is aanvullend onderzoek nodig om deze mogelijkheden te onderzoeken.

De gemeenteraad behandelt 10 december het voorstel

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een grondige verbouwing en een stelpost op te nemen in de begroting van 550.000 euro voor de verwachte jaarlijkse kosten van een grondige verbouw. Een stelpost is een voorlopig bedrag voor een investering die later definitief wordt vastgesteld. Voor het vervolgonderzoek naar de invulling van de vrij te komen ruimten wordt € 40.000 gevraagd.