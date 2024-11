Schrijver Tommy Wieringa in Bibliotheek Surhuisterveen

wo 13 november 2024

SURHUISTERVEEN - Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek: Joe Speedboot van Tommy Wieringa. De bibliotheek geeft het boek niet alleen cadeau (aan iedereen), maar nodigt mensen ook uit om over het boek en de thema's in Joe Speedboot te praten. Dat kan natuurlijk in de bibliotheek! Bijvoorbeeld op vrijdag 22 november in Bibliotheek Surhuisterveen, want daar komt Tommy Wieringa.

De lezing is net als het boek een cadeautje van de bibliotheek, daarom is de toegang gratis. Reserveer wel vooraf een kaartje, zodat u zeker bent van een plek. Dat kan in de bibliotheek of via ontdekdebieb.nl.

Op vrijdag 22 november 2024 komt de schrijver van Joe Speedboot, Tommy Wieringa naar Surhuisterveen. Tommy Wieringa (1967) is columnist en auteur van romans, essays en reisverhalen. Zijn werk wordt wereldwijd vertaald en ontving verschillende prijzen, waaronder de Libris Literatuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Gouden Boekenuil en de Inktaap. Essays en columns van Wieringa's hand verschenen onder andere in de Volkskrant, Vrij Nederland, NRC Handelsblad, De Pers en Hollands Diep. In 2024 is zijn roman Joe Speedboot het boek van Heel Nederland Leest.

Over Joe Speedboot

Joe Speedboot is een roman over liefde en rivaliteit. Het toont het lot van nieuwkomers in een Nederlands dorp. De tragikomische maalstroom van gebeurtenissen geeft het ingeslapen dorp een dynamiek waar het niet meer van zal herstellen. Fransje Hermans, de verteller van het verhaal, is na een ongeluk invalide geraakt en heeft zijn spraakvermogen verloren.

Fransje is grenzeloos gefascineerd door de nieuweling Joe Speedboot: de jongen die zijn eigen naam gekozen heeft en op zijn vijftiende al bommenlegger, vliegtuigbouwer en bewegingsfilosoof is. Nauwgezet observeert Fransje hoe nog andere nieuwkomers de natuurlijke orde van het dorp komen verstoren: Joe's stiefvader Papa Afrika, een zachtaardige Nubiër met gazelleogen, en de geheimzinnige Picolien Jane, een beeldschone Zuid-Afrikaanse. In haar komen alle verhalen samen, met noodlottige gevolgen.