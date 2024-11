Brassband Blaast de Bazuin viert jubileum met 61 muzikanten op het podium

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 16 november viert Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen haar 125-jarig jubileum. Tijdens het unieke jubileumconcert betreden maar liefst 61 muzikanten het podium.

Voor deze speciale gelegenheid sluiten er 37 oud leden en jeugdleden zich aan bij het huidige korps, dat normaal uit 24 leden bestaat.

Terug in de tijd

Tijdens het jubileumconcert maakt de Feanster brassband een reis terug in de tijd. Geleid door anekdotes van (oud) leden blikken ze terug op 125 jaar historie en muzikale hoogtepunten. Zo spelen ze onder andere het muziekstuk waarmee ze in 1995 kampioen werden op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Gratis toegang

De toegang tot het concert en het aansluitende feest is gratis. "Met zoveel muzikanten op het podium wordt het een unieke ervaring die we graag met het hele dorp delen," aldus Reinder Hamersma, coördinator van de jubileumdag. "We nodigen iedereen van harte uit om samen met ons deze historische mijlpaal te vieren", besluit Hamersma.

Jubileum dag

Het jubileumconcert is onderdeel van de feestelijke jubileumdag. Oud-leden zijn al vanaf 16:00 uur welkom voor de reünie. Vervolgens start om 19.30 uur het jubileumconcert waarin oud-leden meespelen. Aansluitend op het concert volgt er een groot feest met DJ Fire-King, dat om 20.30 uur van start gaat en open is voor iedereen in Surhuisterveen en omstreken.