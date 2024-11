Brug Skûlenboarch staat weer op zijn plek

regionaal di 12 november 2024, 11.30

JISTRUM - Het is weer een vertrouwd gezicht in Skûlenboarch. De brug staat weer op zijn plek. Dinsdagochtend werd het brugdek op zijn plek geschoven.

"We voeren nog testen en werkzaamheden uit. De brug gaat voor kerst 2024 open voor het wegverkeer." zo laat Rijkswaterstaat weten.

Het brugdek is deze zomer op een aparte locatie in Groningen hersteld van de schade die is ontstaan na de aanvaring begin 2024. Daar kon de brug op de kade liggen. "Daarnaast hebben we een aantal werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het reinigen van de brug en het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag over het asfalt." aldus Rijkswaterstaat.

Na openstelling van de brug voor wegverkeer zijn dezelfde beperkingen aanwezig als voor de aanvaring, dit is een aslastbeperking van 7 ton met een maximum totaalgewicht van 30 ton. De beperkingen blijven van kracht tot de brug wordt vervangen. In het voorjaar van 2025 wordt de belijning aangebracht.