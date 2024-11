Derde competitiezege op rij voor Buitenpost

Pier Schotanus ma 11 november 2024, 16.20 sportnieuws ma 11 november 2024, 16.20

BUITENPOST - VV Buitenpost heeft zondag met 0-2 gewonnen van Rolder Boys. De ploeg van Kevin Waalderbos kwam vroeg op voorsprong via Gerbrand Waaksma en gooide de wedstrijd vlak voor tijd in het slot met een doelpunt van Joran Olijve. Later dit seizoen worden ook de uitwedstrijden tegen WVV en Be Quick 1887 op zondag gespeeld.

Mijlpaal voor Olijve

Al voordat hij de 0-2 tegen de touwen heeft geschoten gooit Joran Olijve zijn armen de lucht in. Na fel drukzetten van Dennis Zuidema belandt de bal voor de voeten van Olijve, die de keeper uitspeelt en de beslissende goal maakt. Hiermee bereikt de 29-jarige Buitenposter een geweldige mijlpaal: zijn vijftigste competitiedoelpunt in het shirt van de Blauwkes. Op 8 september 2012 was het tegen Oeverzwaluwen voor het eerst raak.

Veel kansen

"In de eerste helft hadden we het al moeten beslissen, toen speelden we echt heel goed en creëerden we acht grote kansen", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos, die met dezelfde elf begon als vorige week tegen Roden. Hij zag hoe Gerbrand Waaksma zijn ploeg binnen een kwartier op voorsprong zette op aangeven van Rik Weening. De 0-2 van Olijve viel pas vlak voor tijd en dus hield Rolder Boys lang hoop.

"Onze keeper, Kevin van der Meulen, heeft geen echte redding hoeven maken, maar de tegenstander werd wel dreigend via corners, inworpen en vrije trappen", aldus Waalderbos. "Uiteindelijk is het een fijne overwinning voor ons."

Vertrouwen

Na de tegenvallende competitiestart geven de afgelopen vier overwinningen vertrouwen. "Als je vertrouwen hebt, maak je op het veld andere keuzes dan wanneer je angstiger bent. Dat is een voordeel. Vertrouwen doet veel met spelers, staf en publiek. In Rolde waren veel supporters uit Buitenpost, dat is hartstikke mooi", zegt Waalderbos.

Volgende week staat de derby tegen Drachtster Boys op het programma. "Zij zijn net als wij een voetballende ploeg. Het kan een tactisch steekspel gaan worden, maar mijn jongens zijn er klaar voor en hebben er heel veel zin in", aldus de oefenmeester van Buitenpost. De aftrap is volgende week om 14:30 op Sportpark De Swadde.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries (Joost Jesse Visser), Bernd Douma, Noureddine Boutzamar, Youri Sletering, David Albert Villalta (Willem de Boer), Edwin Schaafsma, David Kazimier, Rik Weening (Joran Olijve), Roan van der Weij (Dennis Zuidema), Gerbrand Waaksma

Scoreverloop: 0-1 (13. Gerbrand Waaksma), 0-2 (90. Joran Olijve)