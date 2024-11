Fietsster aangereden op kruising in Drachten

regionaal ma 11 november 2024, 11.16

DRACHTEN - Op het kruispunt van de Splitting met de Leidijk is maandagmorgen een fietsster aangereden. De vrouw stak vanaf de Leidijk de Splitting over, maar op datzelfde moment draaide een automobiliste vanaf de andere kant de Splitting op. Een botsing was het gevolg.

Ambulancepersoneel heeft eerste hulp verleend aan het slachtoffer. De Splitting was tijdens de afhandeling van het ongeval gedeeltelijk afgesloten. De aangereden fietsster is uiteindelijk meegenomen in de ambulance.