Harkema-Opeinde knokt zich met minimaal verschil langs V en V'68

Klaas Dijkstra zo 10 november 2024, 11.33 sportnieuws zo 10 november 2024, 11.33

HARKEMA - Een hoog tempo, twee voor elke meter knokkende elftallen en een uitstekende scheidsrechter waren dit weekeinde op De Bosk bij de wedstrijd Harkema Opeinde - VenV' 68 ingrediënten voor een van begin tot eind boeiend schouwspel.

Het verschil was flinterdun, toch kwam er een winnaar. Een doelpunt van Twan Polder in de 79ste minuut was voor de Harekieten voldoende voor de zwaarbevochten zege.



Het is Harkema-Opeinde dat zaterdagmiddag rond de klok van half drie het beste uit de startblokken komt. Meteen in de eerste minuut hobbelt een door Andries From ingebrachte hoekschop vanuit de kluts rakelings naast de paal. Harkema blijft hierna de opbouw van de bezoekers vroeg storen.

Toch weten de Garipers - met de gedreven routinier Joeke de Vries als regelaar achterin - zich op steeds regelmatiger basis op prima wijze onder deze druk uit te voetballen.

Zeker een halfuur lang is V en V de bovenliggende partij. Bijzonder dicht bij een doelpunt komt de Blaakmeer-equipe in de negende minuut. De jonge, formidabel leidende arbiter Meiborg uit Hoogezand past dan goed de voordeelregel toe, plotseling staat Arjen Sytze Meerema hierdoor oog in oog met Martin Alma. De inzet die volgt wordt uitstekend gepareerd door de Harkemaster goalie.

Vijf minuten later neemt Jan Jouke Schievink enigszins verrassend vanuit een vrije trap van grote afstand het doel onder vuur. Aan de buitenkant van de winkelhaak komt de bal tot stilstand. De kansen zijn hierna lange tijd schaars.

Pas als de eerste toeschouwers richting kantine drentelen, begint de thuisploeg zich weer enigszins te laten gelden. Twan Polder lost twee afstandsschoten, die beide het doel op een metertje na missen. In de slotseconden knikt Geert van der Tuin een hoekschop van Andries From bij de tweede paal naast.



Dat het anders moet, realiseren de spelers in een groengeel shirt zich maar al te goed. Na de pauze zal het ook anders gaan, al is er eerst nog een treurmomentje als Dennis Postma geblesseerd uitvalt. Het inbrengen van Alex van der Tuin daarentegen blijkt allerminst een verzwakking. De aanvalsdriften aan thuiszijde worden voorzien van een venijniger randje en gedurende een kwartier hangt de 1-0 serieus in de lucht.

Het begint met een voorzet van Andries From die door Roan Alssema wordt geschampt. De goed keepende Wichard de Vries lijkt hiervan te schrikken en krijgt de bal op zijn bovenbeen. Kort daarna ziet Alex van der Tuin een schot geblokt worden op de vijfmeterlijn.

Een goed aangesneden voorzet van Roan Alssema komt via Jesper Hoeksma bij Geert van der Tuin terecht, die van dichtbij het leder net over de doellat tilt en een suizende pegel van Alex van der Tuin wordt fraai uit de hoek geranseld door keeper De Vries. V en V komt er lange tijd niet aan te pas, maar krijgt in minuut 71 wel dé kans om de score te openen.

Arjen Sytze Meerema kan vogelvrij oprukken richting de thuisveste, maar vindt net als in de eerste helft keeper Martin Alma op zijn pad. De sluitpost aan de andere kant van het veld kan er ook wat van: op magistrale wijze ranselt De Vries met nog een kwartier te spelen een volley van Jesper Hoeksma uit zijn doel. Net geen vijf minuten later is de Gariper doelwachter kansloos.

Twan Polder ziet zijn kans schoon en waagt vanaf een dikke twintig meter een schot. Licht getoucheerd belandt het schot in een versnelling en zeilt net onder de deklat in de touwen. Met dit doelpunt zal Polder uitgroeien tot matchwinner, al is Joeke de Vries namens de gasten in de 88ste minuut dicht bij de gelijkmaker.



Feilloos was het niet, maar door als collectief ontzettend hard te werken trok Harkema-Opeinde de punten over de streep. En dan ziet de wereld er eindelijk weer eens even heel anders uit. Voor het eerst deze competitie hield de puik keepende Martin Alma met zijn vaak onverzettelijke verdedigers "de nul", voor het eerst sinds anderhalf jaar worden er weer opeenvolgende overwinningen geboekt en voor het eerst ook in anderhalf jaar bivakkeert "De Heide" weer in het linkerrijtje.

De competitie is nog lang, maar vooralsnog een mooie basis om te beginnen aan de derby tegen de zeer goed presterende buurman Drogeham.