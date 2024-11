Kater voor VV Anjum na nederlaag

Gerard Brouwer zo 10 november 2024, 10.22 sportnieuws zo 10 november 2024, 10.22

EANJUM - Vooraf werd al gespeculeerd over het aantal doelpunten in de ontmoeting tussen Anjum en Drogeham. Wordt het misschien wel een korfbaluitslag? De doelpunten vallen als rijpe appeltjes in de wedstrijden die de beide teams tot op heden hebben gespeeld in de kompetitie.

Het verschil zit in het feit dat de gasten meer doelpunten maken dan de tegenstander, en dat levert punten op, terwijl de withemden dikwijls aan de verkeerde kant van de score zitten met miniem resultaat. Tel daarbij dat bij Drogeham de topscoorder van de vierde klas zijn kunsten wekelijks laat zien.

In zes wedstrijden wist Nanne Storm maar liefst twaalf keer het vijandelijke doel te vinden. Het was duidelijk code geel-rood voor de Anjumers op een windstil Kolkenfjild. Toen na 104 minuten voetballen de kruitdampen waren opgetrokken stond op het fel verlichte scorebord een 3-4 uitslag. En daar waren de Anjumers op z’n zachtst gezegd niet blij mee. Integendeel, met een fikse kater werd de kleed box opgezocht.

Stilte voor de storm.

De openingsfase kenmerkte zich door weinig spektakel voor beide doelen. Achteraf was dit de minst leuke fase in een uiterst boeiend treffen. De kansen volgden elkaar na zo’n tien minuten spelen in rap tempo op. Aan beide kanten hadden de verdedigers hun handen vol om een juist antwoord te vinden op de aanvallende aspiraties van beide elftallen.

Na ruim een kwartier spelen werd er dan voor de eerste maal een bres geschoten in de verdediging van Drogeham. Johan Boersma maakte dankbaar gebruik door een te zachte terugspeelbal te onderscheppen en vervolgens keeper van der Molen de trieste gang naar het net te laten maken. In het kwartier dat volgden werden er volop kansen gecreëerd aan beide kanten.

Zo waren Jan Douwe Bijlsma, Nanne Storm en Menno Waasdorp dichtbij de gelijkmaker. Drogeham kwam de schrik vrij op het moment dat Johan Boersma een teenlengte tekort kwam om een voorzet van Arjen Schregardus in het doel te schieten. Het bleef vooralsnog 1-0.

Drogehams kwartiertje

Tijdens de laatste tien minuten van de eerste helft ging het helemaal mis voor de withemden. In deze tien minuten bogen de gasten een 1-0 achterstand om in een 1-3 voorsprong.

Tweemaal Nanne Storm en eenmaal Fedde Donker bracht de stemming aan Anjums zijde in mineur. Anjum was in deze periode de kluts kwijt. Gelukkig was daar het bevrijdende rustsignaal en kon het één en ander besproken worden en ( misschien) recht gezet worden.

Ander vaatje

Misschien zou een snelle tweede treffer Anjum weer terug in de wedstrijd brengen. Dit bleek zeker geen onmogelijke opgave. Anjum ging op jacht naar een resultaat. Want ook in het tweede bedrijf werden er talloze kansen gecreëerd. Door beide teams.

Anjum drukte Drogeham in de verdediging, terwijl de Hamsters in de omschakeling levensgevaarlijk waren. De tussenstand van 1-3 bleef echter lang op het scorebord staan.

Anjums kwartiertje

Waar Drogeham in het laatste deel van de eerste helft van zich liet spreken , daar kopieerde Anjum dit kunststukje. In een doldwaze slotfase richting de negentig minuten zaten de toeschouwers op het puntje van de stoel. Zeker op het moment dat Arjen Schregardus in de 75ste minuut de 2-3 liet aantekenen.

Zou Anjum nog langszij komen, of zou Drogeham met een vierde treffer de wedstrijd in het slot gooien? Feit was dat de wedstrijd op en neer golfde. De Anjumer aanvalsdrang werd in de 89ste minuut beloond, toen Arjen Schregardus de gelijkmaker, dus de 3-3, liet noteren.

Kater.

In de dying seconds, die achteraf nog meer dan veertien minuten zouden duren, kwam Anjum dus op gelijke hoogte. Een verdienstelijk punt zou het resultaat zijn na een prachtige inhaal race. De wedstrijd was helaas nog niet afgelopen. Anjum kwam in de 90+7 minuut van een koude kermis thuis. Fedde Donker rondde een voorzet van Nanne Storm doeltreffend af.

De doelpuntenmaker stond echter duidelijk buitenspel. Tot schrik van de spelers en de Anjumer aanhang keurde de arbiter van dienst het doelpunt goed, zonder overigens de assistent te raadplegen. De druiven waren terecht uiterst zuur aan Anjums zijde.

In de resterende zeven minuten kwam er geen verandering in de tussenstand. Dolle vreugde in het kamp van Drogeham. Een fikse kater liep mee naar de kleedbox van de Kolkenfjildbewoners.

Zo kwam aan een enerverende en boeiende voetbalmiddag een einde "met een verhaal".

Conclusie. Andermaal ging Anjum onderuit in een doelpuntrijk treffen. De verschillen tussen de teams zijn echter klein en is het een kwestie van tijd dat de equipe van Tinus Huisma aan de goede kant van de score zit. Komende zaterdag staat het volgende zgn. zespunten duel op het programma.

Om 14.30 uur treedt Anjum dan aan in en tegen Rottevalle. Een tegenstander die met zes punten één plekje hoger en met één punt meer boven de Anjumers staat. Kan Anjum "stuivertje wisselen" met Rottevalle?