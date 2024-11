Koning bekroont bouwbedrijf Swart met Hofleverancierstitel

regionaal za 9 november 2024, 16.25

EASTERMAR - Bouwbedrijf Swart in Eastermar heeft het predicaat Hofleverancier ontvangen ter gelegenheid van zijn 125-jarig bestaan. De Commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok, overhandigde zaterdag het predicaat en het bijbehorende wapenschild aan de directie van het familiebedrijf.

Swart, een echt familiebedrijf waar inmiddels de vierde generatie aan het roer staat, werd in 1899 opgericht door Peter Jacob Swart. Het bedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie, restauratie en projectontwikkeling en telt momenteel 49 medewerkers. In 2019 werd Swart uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het bedrijf leidt jong talent op, biedt werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zet zich in voor duurzaamheid en sponsort tal van activiteiten en verenigingen in de regio.

Ter gelegenheid van het jubileum en de uitreiking hield het bedrijf zaterdag een open huis van 15.00 tot 19.00 uur, waarbij ook de nieuwe duurzame timmerwerkplaats en kantoorruimte feestelijk werden geopend.

Zijne Majesteit de Koning verleent de titel Hofleverancier aan kleine en middelgrote ondernemingen die van grote waarde zijn voor de regio, een vooraanstaande positie hebben in hun branche, een goede naam genieten en financieel gezond zijn.

