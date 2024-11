Klimaatweek in Dantumadiel moet bewustwording vergroten

lokaal nieuws za 9 november 2024, 11.01

DAMWALD - Van 11 tot en met 16 november is de klimaatweek in Dantumadiel. Een week vol activiteiten die inwoners handvaten moet geven om hun eigen woning te verduurzamen en meer bewust moet maken.

"It is tige wichtich dat der oandacht is foar it klimaat. It is in saak dy't ús allegear oangiet. Ik hoopje dat dizze wike minsken goeie ynformaasje jout dêr't hja wat mei kinne en dat it harren oan it tinken set" aldus wethouder Gerben Wiersma.

Gevarieerd programma

De werkgroep Duurzaam Dantumadiel heeft verspreid door de gemeente een gevarieerd programma opgesteld. Er zijn onder andere 'warmtewandelingen' die deelnemers laten zien waar kostbare warmte uit de woning ontsnapt en hoe zij dit kunnen oplossen.

Inwoners kunnen ook een gratis warmtescan van hun woning krijgen. En op donderdag 14 november is er in dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld een informatieavond over warmtepompen.

Er zijn ook diverse workshops energie besparen boordevol tips en adviezen. Daarnaast is er een workshop over hoe men de eigen energierekening beter leert te begrijpen. De Ljochtbus, die inwoners thuis helpt met kleine energiebesparende maatregelen, komt onder andere in De Westereen en in Rinsumageast.

Duurzaamheidsmarkt

In het gemeentehuis in Damwâld is zaterdag 16 november vanaf 13:00 uur een interessante duurzaamheidsmarkt. Wethouder Wiersma opent deze markt. Inwoners krijgen gratis advies over het verduurzamen van de woning en over de mogelijkheden van subsidies en leningen.

Lokale installatie- en isolatiebedrijven die alles weten over duurzaamheid zijn aanwezig. Verder zijn er lezingen, presenteert Omrin circulair- en afvalbeheer en is er een workshop isoleren voor de doe-het-zelver. Van 10.00 tot 13.00 uur is er in Damwâld eerst nog een opruimactie voor zwerfafval.

Lezing Gerrit Hiemstra

Op vrijdag 22 november is er in de Bonifatiuskapel in Dokkum een lezing van meteoroloog en klimaatexpert Gerrit Hiemstra. Hiemstra deelt zijn uitgebreide kennis over de opwarming van de aarde, de impact van extreme weersomstandigheden en wat we kunnen doen om onze leefomgeving duurzamer te maken. Meer informatie en aanmelden kan via de website www.elkeniengrien.frl

Meer informatie over het programma is te vinden op: www.dantumadiel.frl/duurzaamdantumadiel.