Hoofdtrainer Jacob Russchen verlaat Harkema-Opeinde in 2025

Klaas Dijkstra za 9 november 2024, 10.54 sportnieuws za 9 november 2024, 10.54

HARKEMA - Harkema-Opeinde moet voor het komende seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Jacob Russchen - de huidige man aan het roer - heeft de club te kennen gegeven er na dit seizoen een punt achter te zetten in Harkema.

Voor het tweede seizoen is de ervaren oefenmeester uit Drachten werkzaam op De Bosk. Het eerste jaar dwong Russchen met zijn staf en manschappen knap handhaving af in de vierde klasse, deze jaargang bivakkeert Harkema na een zwaar programma in de middenmoot.



Voor het seizoen 2025/2026 gaat Harkema-Opeinde op zoek naar een trainer die voortborduurt op het uitstekende werk van Russchen. Harkema-Opeinde heeft een grote groep jonge, enthousiaste spelers, verdeeld over twee selecties.

Het streven is om voor beide selecties gediplomeerde trainers aan te stellen, die door goed met elkaar samen te werken zorgen voor een maximale betrokkenheid en een goede ontwikkeling.



Voor de eerste selectie wordt gezocht naar een trainer die de ambitie (en bij voorkeur ervaring) heeft om met jonge spelers te werken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met André Schievink via het nummer 06-11649853 of via andre@harkemaopeinde.nl