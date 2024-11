Automobilist vlucht na ongeval

regionaal za 9 november 2024, 1.02

DE TRIEME - Een automobilist is vrijdagavond op de vlucht geslagen nadat hij met zijn auto in een sloot was beland langs de Eastbroeksterwei bij De Trieme. De politie werd om 21.58 uur opgeroepen voor het ongeval.

Bij aankomst van de politie troffen ze geen automobilist aan. Door de agenten is er nog gezocht in de omgeving, maar er werd niemand gevonden. Vermoedelijk heeft de automobilist de bocht te snel genomen en raakte hierdoor de controle over zijn voertuig kwijt.

Bergingsbedrijf Boersma heeft de auto uit de sloot getakeld en geborgen. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de bergingswerkzaamheden.

FOTONIEUWS