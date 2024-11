AquaZoo ontvangt vrouwelijke reuzenotter

LEEUWARDEN - AquaZoo heeft er een nieuwe bewoner bij: afgelopen week arriveerde een vrouwelijke reuzenotter in het park. Ze gaat samenleven met een mannetje dat daar al langer verblijft. De Friese dierentuin draagt hiermee bij aan het Europese managementprogramma en bovendien ook aan een internationaal herintroductieproject.

Vóór de komst van de nieuwe ottervrouw werden al twee mannelijke reuzenotters verhuisd in het kader van het managementprogramma. Bioloog Stijn Berger licht toe: "AquaZoo had al langer een groep van mannelijke otters. Door er hier twee van te verhuizen naar andere dierentuinen, ontstond er ruimte voor een nieuw vrouwtje. We hopen dat zij samen wellicht in de toekomst voor jongen gaan zorgen, zodat we kunnen bijdragen aan het voortbestaan van deze diersoort."

AquaZoo is de enige dierentuin in Nederland met reuzenotters. Het is een bedreigde soort volgens het IUCN, de internationale organisatie voor natuurbehoud. Ze leven in Zuid-Amerika en daar hebben ze te maken met allerlei bedreigingen. Berger: "Als er sprake is van een menselijke verstoring van het leefgebied, hebben de otters daar last van. Het gaat om zaken als stroperij, overbevissing en verlies van de waterkwaliteit."

Herintroductie in het wild

De eerdere verhuizing van de twee mannelijke dieren bood de gelegenheid voor samenwerking met een Argentijnse natuurbeschermingsorganisatie, Fundación Rewilding Argentina, die de reuzenotter wil herintroduceren in Noord-Argentinië. Addy de Jongh, bioloog en otterdeskundige en grondlegger van AquaZoo, werd door deze organisatie benaderd en klopte bij AquaZoo aan. Berger legt uit: "De Fundación Rewilding Argentina heeft het leefgebied in deze regio hersteld en weer geschikt gemaakt voor herintroductie van de reuzenotter. Zij willen de uit te zetten dieren voorzien van een harnasje met een gps-zender om zo hun verplaatsingen te kunnen volgen en terugkeer in het herstelde leefgebied te monitoren."

Voortbestaan otters

AquaZoo, dat in 1994 begon als otterpark, speelt een belangrijke rol in de bescherming van de diersoort. Zo zette het park zich jaren geleden al in voor de terugkeer van de Europese otter in Nederland. Directeur Jeroen Loomeijer: "We hopen nu ook te kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de reuzenotter. Door samen te werken binnen het Europese managementprogramma, maar ook door mee te helpen aan de Argentijnse herintroductie." Er bestaat dan ook een kans dat eventuele jongen van deze reuzenotters in de toekomst worden uitgezet in bijvoorbeeld de Noord-Argentijnse natuur.