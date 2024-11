Gestolen kluis teruggevonden in het water

regionaal vr 8 november 2024, 20.38

DRACHTEN - Een kluis die bij een inbraak in het pand van Dierenambulance Zuid Oost Friesland was buitgemaakt, is teruggevonden in park De Folgeren. Een oplettende voorbijganger trof de kluis aan in het water.

De inbraak vond plaats op 24 oktober aan de Tijen in Drachten. Naast de kluis werd ook een papiercontainer meegenomen, die een stuk verderop ook werd teruggevonden. Het blijkt dat de dieven de container gebruikten als vervoersmiddel voor de zware kluis.

"Ze probeerden eerst de deur open te slijpen, daarna de bovenkant. Uiteindelijk moesten ze nog een extra poging doen vanwege de brandbeveiliging van de kluis. Gelukkig was de kluis op dat moment niet in gebruik, dus er viel niets te halen", aldus de dierenambulance.

