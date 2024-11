Anja Haga waarnemend burgemeester Dantumadiel

regionaal vr 8 november 2024, 13.08

DAMWALD - De 47-jarige Anja Haga (ChristenUnie) wordt de waarnemend burgemeester in de gemeente Dantumadiel. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft Haga vrijdag beëdigd als waarnemend burgemeester.

Hage volgt Klaas Agricola op die onlangs benoemd is als waarnemend burgemeester van De Fryske Marren. Haga begint op 18 november aanstaande en blijft aan tot de benoeming van een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester in Dantumadiel.

Haga was van 5 september 2023 tot 16 juli 2024 lid van het Europees Parlement. Eerder was zij van 2015 tot 2017 wethouder in Arnhem en ook was Haga van 2010 tot 2015 lid van Provinciale Staten van Fryslân. Tussentijds (2017-2023) werkte ze voor Staatsbosbeheer. Haga is van huize uit klinisch linguïst en is als zodanig ook werkzaam geweest in de zorg.

De commissaris van de Koning en een raadsdelegatie van Dantumadiel hebben afgesproken dat er een waarnemer zou komen tot de komst van een nieuwe burgemeester. Deze benoeming vindt naar verwachting eind 2025 plaats.

De gemeenteraad gaat vanaf nu aan de slag met een profielschets voor een nieuwe burgemeester. De wervingsprocedure zal starten nadat de profielschets door de gemeenteraad is vastgesteld. De waarnemer zal niet onderdeel zijn van de procedure om te komen tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester.