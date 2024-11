Wethouder onthult door kinderen ontworpen verkeersborden

regionaal do 7 november 2024, 15.25

DAMWALD - Wethouder Kees Wielstra onthulde donderdag een aantal door kinderen ontworpen verkeersborden. Dit vond plaats in de Schoolzone aan de Badhúswei ter hoogte van Campus Damwâld. De borden moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid op en rondom het Campusterrein.

Bij de onthulling werd de wethouder geassisteerd worden door de leerlingenraden van CBS De Sprankeling en OBS Dr. Botkeskoalle.

Voorafgaand aan de onthulling wees wethouder Wielstra op het belang van verkeersveiligheid. Hij benoemde daarbij ook dat er tot op heden al heel veel actie is ondernomen om de omgeving van Campus Damwâld veiliger te maken. Eén van de initiatieven is de Schoolzone waarbij het de bedoeling is dat er niet geparkeerd wordt op de momenten dat de scholen ingaan en uitkomen.

De speciaal door kinderen ontworpen verkeersborden moeten hier extra aan bijdragen. 'Het is belangrijk om samen afspraken te maken en je daar vervolgens óók aan te houden,' aldus de wethouder.

Al geruime tijd wordt er vanuit de beide basisscholen binnen Campus Damwâld aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Hiervoor is een verkeerswerkgroep in het leven geroepen waarin verschillende belanghebbenden verenigd zijn.

Naast de scholen gaat het om ouders, omwonenden, Dorpsbelang, Gemeente Dantumadiel en Veilig Verkeer Nederland. Deze verkeersbordenactie is een van de initiatieven van de verkeerswerkgroep.

Het snel brengen en halen met de auto kan op de speciale 'Tút en d'r út', wie meer tijd nodig heeft kan de auto een plekje geven op het grote parkeerterrein bij de sportvelden.

Naast publieksvriendelijke acties die met enige regelmaat plaatsvinden, denkt de verkeerswerkgroep na over mogelijkheden om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren. Dat kan met aanpassingen in de huidige situatie, het verder stimuleren van fietsen en lopen en het bewerkstelligen van een verandering in gedrag. Dat laatste is in feite het allermooiste en zou in hoge mate bijdragen aan een structurele oplossing.

