Hennepkweker dumpt 'kwekerij' met plantjes in Ureterp

regionaal wo 6 november 2024, 15.22

URETERP - Diverse onderdelen van een hennepkwekerij zijn deze week gedumpt aan de Selmien West, even buiten Ureterp. De restanten, inclusief tientallen plantjes, werden aangetroffen door medewerkers van de gemeente Opsterland.

In de berm naast een sloot lagen ongeveer 40 complete wietplanten en meerdere lampen die voor het kweken van hennepplanten worden gebruikt.

Eerder deze week werd er ook een dumping ontdekt langs de Zuiderend onder Drachten. Ook hier werden zo'n 40 hennepplanten aangetroffen.

Het lijkt er op dat de eigenaar zich in allerijl van de spullen heeft ontdaan. Het is nog niet duidelijk wie de spullen heeft gedumpt.

De gemeente Opsterland laat weten dat de restanten inmiddels zijn opgeruimd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen die meer over deze hennepdump weten, worden opgeroepen een melding te doen bij de Politie Nederland of via Meld Misdaad Anoniem.