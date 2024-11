Column | Wijs met de Waddenzee

Menno Brouwer wo 6 november 2024, 13.25 column wo 6 november 2024, 13.25

TERNAARD - Iedereen die er ooit geweest is, herkent het. Je hart dat een sprongetje maakt, als je de rust, ruimte en eindeloze dynamiek van de Waddenzee beleeft. Je hart dat opengaat als je Harlingen steeds kleiner ziet worden en je op het dek van de veerboot de zeelucht inademt. De Waddenzee - niet voor niets UNESCO Werelderfgoed - is van ons allemaal en toch is er gevaar dat we dit unieke natuurgebied voor altijd kwijtraken.

De minister van Klimaat en Groene Groei neemt vóór 1 januari 2025 een definitief besluit over wel of geen gaswinning bij Ternaard. Het gasveld bij dit Friese dorpje ligt grotendeels onder de Waddenzee. Opbrengst gaswinning? 7,5 miljard kuub gas. Genoeg om Nederland enkele maanden van gas te voorzien en daarmee een aanzienlijk verdienmodel voor de Nederlandse overheid. Kosten? Eeuwige schade aan het Waddengebied. Extra schrijnend is dat gaswinning zorgt voor uitstoot van broeikasgassen en dus klimaatverandering. En juist in de Waddenzee zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al zichtbaar, waardoor bijvoorbeeld het aantal zeehonden afneemt.

Partij voor de Dieren is er niet gerust op. We hebben al eerder gezien dat Den Haag kiest voor economische winst op korte termijn met later onherstelbaar ecologisch verlies als gevolg. We hebben al eerder gezien dat het noorden wordt gezien als wingewest: opbrengsten van gaswinning gaan naar de schatkist en inwoners blijven achter met de schade. En luisteren naar burgers? De minister van Klimaat en Groene Groei heeft Ternaard bezocht en geluisterd naar inwoners. Maar of ze ook gehoord worden?

De tijd dringt, want 1 januari 2025 komt snel dichterbij. Het is nu het moment om te eisen dat gaswinning bij Ternaard niet doorgaat. Heb jij ook hart voor de Waddenzee? Laat je horen op social media, stuur een mail naar de minister, teken petities, sluit aan bij demonstraties. De Waddenzee is van ons allemaal. Wees in vredesnaam wijs met de Waddenzee.

PvdD Statenfractie Noord-Holland: Jaap Hollebeek en Ilona Haas

PvdD Statenfractie Groningen: Stijn ten Hoeve en Marije Visser

PvdD Statenfractie Fryslân: Menno Brouwer en Frederique Kosse

