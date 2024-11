Snerpende schuurmachine als protest in gemeentehuis

lokaal nieuws wo 6 november 2024, 12.43

DRACHTEN - Het snerpende geluid van een schuurmachine klonk dinsdagavond in het gemeentehuis van Drachten als protest tegen de komst van een nieuwe zorgboerderij aan het Zuid. De Smallingerlandse raadsleden hoefde hun oren net niet voor het harde geluid af te sluiten, maar de luisteraars die de vergadering van de Ronde Tafel online volgden, hoorden wel op van de actie. Buurman Robin Hartelo praatte wel toen hij het gereedschap liet draaien, maar was niet te verstaan.

In de bijeenkomst zette Hartelo voor de zoveelste keer zijn bezwaren tegen de komst van 'zorgcowboy' Aventura uit. "Ik zou eerst mijn elektrische zaag meenemen, maar wist niet of het snoer lang genoeg was", liet hij aan de raadsleden weten. Hij had ze net een samenvatting van zijn bezwaren gegeven. Met zijn schuurmachine symboliseerde hij het geluid van een houtbewerkingsplaats, die op het terrein van de zorgboerderij en pal naast zijn woning komt.

Al anderhalf jaar brengt Hartelo zijn bezwaren bij de gemeente op tafel, maar zo constateerde hij, zonder enig resultaat. Pogingen van de gemeente om de initiatiefnemer – Aventura-bestuurder Ron Booi – en zijn buren om tafel te krijgen, zijn op niets uitgelopen. CDA-raadslid S. Rijpma vroeg ernaar.

Weliswaar moet de gemeenteraad over twee weken formeel nog een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven, maar het ziet er naar uit dat Aventura de opvang van twintig cliënten op die locatie kan uitvoeren.

De aantasting van het woon- en leefgenot, die Robin Hartelo verwacht, onderstreepte hij met een recent voorbeeld van overlast. Terwijl de vorige eigenaar van de boerderij zijn buren op tijd over werkzaamheden op het terrein informeerde, werden de Hartelo's op een ochtend ruw wakker geschud door het lawaai bouwvakkers, die het dak van een bijgebouw vervingen. De nieuwe eigenaar had zijn buren daarover niet geïnformeerd. "Dat geeft de situatie ongeveer wel aan", aldus Hartelo.

