Flatgebouw ontruimd vanwege gaslekkage in Burgum

regionaal wo 6 november 2024, 10.38

BURGUM - Eén van de twee flatgebouwen van Het Hoge Huys aan de Schoolstraat in Burgum is woensdagochtend ontruimd vanwege een gaslekkage. De exacte oorzaak hiervan is op dit moment nog onbekend.

De brandweer van Burgum werd even na 9.00 uur opgeroepen voor de gaslekkage. Er werd een gaslucht waargenomen.

Ontruiming

Het gebouw is door de hulpdiensten ontruimd en zo'n twintig bewoners zijn opgevangen in het gebouw aan de overkant. Daar kregen ze koffie en gebak. WoonFriesland is ook ter plaatse gekomen om de situatie samen met de hulpdiensten af te handelen.

Medewerkers van Stedin kwamen ter plaatse om de gaslekkage op te lossen.

FOTONIEUWS