Politie ontdekt opslag van 500 kilo vuurwerk in flatgebouw

regionaal di 5 november 2024, 13.55

LEEUWARDEN - In twee garageboxen onder een flatgebouw aan het Fennenplein in Leeuwarden lag ruim 500 kilo vuurwerk opgeslagen. Dat ontdekte de politie afgelopen woensdag na een anonieme melding over een verdachte situatie bij één van de garageboxen.

Bij de doorzoeking van de box waarover de politie een melding had ontvangen, is meer dan 300 kilo vuurwerk aangetroffen. Het onderzoek naar deze garagebox leidde de politie ook tot een doorzoeking van een tweede garagebox onder het flatgebouw. Hier werd opnieuw een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden.

In totaal trof de politie meer dan 500 kilo opgeslagen vuurwerk aan onder het flatgebouw.

Na de vuurwerkvondst zijn twee mannen aangehouden. De 30-jarige man en 32-jarige man uit Leeuwarden worden verhoord. Het vuurwerk is uiteraard in beslag genomen.

Het vervoer en opslag van grote hoeveelheden vuurwerk brengt grote risico's met zich mee. "Zeker in woonwijken zijn die risico’s niet te overzien. Daarom roepen we buurtbewoners op om verdachte situaties en vermoedens van de opslag van illegaal vuurwerk te melden. Dit kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000." aldus de politie.